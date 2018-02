 Arzneihersteller Dermapharm startet mit Kursverlusten

Das bayerische Arzneiunternehmen Dermapharm hat sich eine turbulente Zeit für seinen Börsengang ausgesucht und dafür Lehrgeld gezahlt. Die Aktie sackte zum Handelsauftakt am Freitag vom Startpreis von 28 Euro auf bis zu 26 Euro ab - ein Minus von mehr als sieben Prozent. Zuletzt erholte sich das Papier im Frankfurter Börsenhandel aber wieder ein Stück auf rund 27 Euro. Es ist der erste Börsengang des Jahres in Deutschland.

Beobachter zeigten sich erstaunt, dass Dermapharm überhaupt den Gang aufs Parkett gewagt hatte angesichts massiver Kursverluste an den Weltbörsen, vor allem in den USA und Asien. In New York war der Leitindex Dow Jones am Donnerstagabend erneut um mehr als 1000 Punkte eingebrochen. Die europäischen Märkte zeigten sich am Freitag stabil.