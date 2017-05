Der Finanzbrief der WirtschaftsWoche erscheint immer mittwochs und richtet sich an aktive Privatanleger. Für Digitalpass-Kunden ist der Brief kostenlos. Anmelden können Sie sich hier: club.wiwo.de/boersenwoche/

Zwei Musterdepots für spekulativ und konservative Anleger

Anhand zweier Musterdepots gibt die Redaktion konkrete Empfehlungen für einzelne Papiere, mit denen Anleger den Niedrigzinsen ein Schnippchen schlagen können. Im konservativen Depot steht der Werterhalt im Vordergrund: Beim Kauf von Aktien achtet die BörsenWoche auf stabile Bilanzrelationen und wählt vor allem Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell. Ein größerer Anteil Gold im Depot dient als Krisenabsicherung und bremst das Schaukeln im Depot. Zudem agiert das Depot mit Anleihen, beim aktuellen Zinsniveau allerdings mit angezogener Handbremse. Risiko und Rendite auf dem Anleihemarkt stehen momentan in einem ungünstigen Verhältnis.

Das spekulative Depot ist etwas wagemutiger ausgerichtet: Hier kauft die Redaktion zum Beispiel Papiere von Unternehmen, deren Kurse unter Druck geraten sind und bei denen sie Aufholpotenzial erkennt. Oder sie setzt auf Aktien, die mit Übernahmefantasie locken oder kurz vor einem Aufstieg in einen der Dax-Indizes stehen. Die BörsenWoche ist nah dran an den Unternehmen im Depot und kann so wichtige Informationen aus erster Hand erfahren. Jede Woche liefert der Premium-Finanzbrief Lesern im Depotticker Neuigkeiten zu den einzelnen Werten. Viel Hin und Her gibt es dabei aber nicht: Wer Aktien kauft, von denen er überzeugt ist, muss nicht jede Woche das Depot umwerfen. Das spart zudem Gebühren und schont die Nerven.