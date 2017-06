OsloDer norwegische Versicherer Protector Forsikring ist an der Versicherung des brennenden Londoner Hochhauses beteiligt. „Als Versicherer von Royal Borough of Kensington und Chelsea ist Protector Forsikring von dem tragischen Feuer im Grenfell Tower betroffen“, teilte die Firma in Oslo mit. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen und ihren Familien, die dort leben.“