Frankfurt/DüsseldorfGespannte Ruhe an den europäischen Finanzmärkten: Am Mittag stellt die britische Premierministerin Theresa May in einer Grundsatzrede ihre Brexit-Pläne vor. Britischen Medienberichten zufolge wird sie einen klaren Bruch mit der Europäischen Union (EU) ankündigen, einen sogenannten harten Brexit. Das Vereinigte Königreich ist demnach prinzipiell zu einem Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion bereit. Es werde keine Teil-Mitgliedschaft in der EU oder sonstige Konstrukte geben, die Großbritannien „halb drinnen“ oder „halb draußen“ ließen, heißt es in Auszügen aus ihrer Rede, die in der Nacht veröffentlicht wurden.

Die wachsende Furcht vor den Folgen des Brexit zeigten sich am Dienstag bereits an den asiatischen Aktienbörsen: In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei um 1,5 Prozent auf 18.813 Punkte. Damit markiert er den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat.