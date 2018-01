FrankfurtGekürzte Gewinnziele brocken Debenhams den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien der britischen Kaufhauskette brachen am Donnerstag um fast 24 Prozent ein und waren mit 27,1 Pence so billig wie zuletzt vor neun Jahren. In ihrem Sog verloren die Titel der Konkurrenten Marks & Spencer und Next bis zu 1,9 Prozent.