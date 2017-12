LondonSeit Jahresbeginn bis zum 15. Dezember stieg der Wert des 17,5 Milliarden Dollar schweren Fonds um 28,6 Prozent, wie der aktivistische Investor in einem Brief an Anleger mitteilte, der Reuters vorlag. TCI ist neben der LSE einem Insider zufolge auch bei Porsche, Airbus und dem Triebwerkhersteller Safran engagiert. Die Aktien der genannten Unternehmen haben in diesem Jahr stark zugelegt.