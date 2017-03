Die Deutsche Bundesbank rechnet mit einer reibungslosen Einführung des neuen 50-Euro-Scheins Anfang April. „Wir gehen davon aus, dass die erforderlichen Umstellungsarbeiten bis zum Erstausgabetag abgeschlossen sind“, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele am Donnerstag in Frankfurt.

Europas Währungshüter wollen die runderneuerte Banknote, die die Europäische Zentralbank, die EZB, im vergangenen Juli der Öffentlichkeit präsentiert hatte, vom 4. April an unters Volk bringen. 5,4 Milliarden Stück sollen im ersten Schritt über Geldautomaten, Bankschalter und Ladenkassen in Umlauf gebracht werden - nebeneinandergelegt würden sie eine Fläche von 8200 Fußballfeldern oder in etwa die Fläche der Stadt Rüsselsheim bedecken.