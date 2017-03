FrankfurtDer Jenaer Medizintechnik-Anbieter Carl Zeiss Meditec rüstet sich mit einer mehr als 300 Millionen Euro schweren Blitz-Kapitalerhöhung für Übernahmen. "Angesichts der sehr hohen Dynamik und Konsolidierungstrends in unseren Märkten sehen wir kurz- bis mittelfristig große Chancen, unser Wachstum durch gezielte Zukäufe zu beschleunigen", sagte der Vorstandschef des Augenheilkunde-Spezialisten, Ludwin Monz, am Dienstag. Mit der Platzierung könne die Tochter des Optoelektronik-Konzerns Carl Zeiss ihre finanzielle Schlagkraft deutlich erhöhen. Mehrere Projekte kämen dafür in Betracht.

Bis zu 8,13 Millionen neue Meditec-Aktien sollen über Nacht bei institutionellen Investoren untergebracht werden. Zum Xetra-Schlusskurs hätten die Papiere einen Wert von rund 333 Millionen Euro. Allerdings ging die Meditec-Aktie im Späthandel um 7,4 Prozent in die Knie. Am Montag war sie auf ein Jahreshoch von 42,17 Euro gestiegen. Mit der Platzierung beauftragt sind die Investmentbanker von Berenberg und der Commerzbank.