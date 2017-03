New YorkZum ersten Mal in seiner kurzen Geschichte zieht die digitale Währung Bitcoin im Wert an der Feinunze Gold vorbei. Am Donnerstag stieg der Bitcoin-Kurs auf 1.263 Dollar, während Gold auf 1.241 Dollar absackte.

Beide teilen eine Eigenschaft: Sie dienen so manchen Menschen als Zuflucht in unsicheren Zeiten. Wenn es so aussieht, als wäre die eigene Währung bald nicht mehr das Papier wert, auf das sie gedruckt ist, liegt Gold zumindest mit einem gewissen Gewicht in der Hand.