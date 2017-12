KölnDie Aktie des Biotech-Unternehmens Brain ist seit Juli kräftig gestiegen. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch lange nicht erreicht, sagt Thomas Retzlaff von der Hallertauer Vermögensmanagement: „Die Aktie ist meiner Meinung nach unterbewertet und vom Markt noch nicht so richtig wahrgenommen worden.“ Der Vermögensverwalter nimmt am jährlichen Depot Contest des Onlinebrokers DAB BNP Paribas teil, über den das Handelsblatt berichtet. Er hält die Brain-Aktie seit dem Sommer in seinem Musterdepot. „Die Firma ist extrem innovativ, hat starke Köpfe und ist in Bereichen aktiv, die jetzt schon lukrativ sind und spätestens in zwei bis drei Jahren das gesamte Unternehmen in die Gewinnzone führen werden“, ist er überzeugt. Derzeit notiert die Aktie bei etwa 21 Euro, Retzlaffs Kursziel liegt bei 29 Euro. „Wir haben Zeit und Geduld, um dieses Ziel zu erreichen.“

Geduld sollten Anleger bei Biotech-Aktien generell mitbringen. Die meisten Werte leben von der Hoffnung auf bahnbrechende Entwicklungen, die sich eines Tages in einem explodierenden Gewinn manifestieren sollen. Außer Zeit brauchen Anleger starke Nerven, weil Kurse von Biotech-Titeln häufig stark schwanken, wenn das jeweilige Unternehmen Neuigkeiten aus der Entwicklungspipeline bekanntgibt. Nach jahrelanger Rally ging Benchmarks wie dem Nasdaq Biotechnology Index zudem in der letzten Zeit die Puste aus. Auslöser waren drohende Preisregulierungen und das Auslaufen wichtiger Patente. Seitdem steigen die Kurse nur zögerlich. Vermögensverwalter Peter Didczys sieht aber keine strukturellen Probleme der Branche: „Alles in allem sehe ich die Konsolidierung der letzten zwei Jahre nur als eine kurze Phase des Durchatmens.“