DüsseldorfMehrere Finanzdienste wie Bloomberg, Yahoo Finance und Google Finance haben am frühen Dienstagmorgen in Asien fehlerhaften Marktdaten angezeigt. Betroffen waren Aktienwerte der US-Technologiebörse Nasdaq, darunter die Anteilsscheine von Apple, Google, Amazon und Microsoft. Bei allen Unternehmen wurde derselbe Aktienkurs angezeigt: 123,47 Dollar.

Dafür sahen sich Unternehmen, deren Kurs unterhalb der 123,47 Dollar dümpelt, kurzzeitigen Preissprüngen ausgesetzt. So schnellten die Aktien des Software-Herstellers Microsoft um fast 80 Prozent nach oben, was zu einem theoretischen Marktwert von mehr als einer Billion Dollar führte. Der Kurs der Videospieleschmiede Zynga stieg sogar vermeintlich um mehr als 3.000 Prozent.

Screenshot eines Twitter-Users

Die fehlerhaften Daten wurden unter anderem von den Informationsdiensten Google Finance, Yahoo-Finance und dem in der Branche weit verbreiteten Bloomberg-Terminal-System angezeigt, wie der US-Fernsehsender CNBC berichtet.

Ein Nasdaq-Sprecher erklärte, der Fehler sei aufgetreten, weil testweise versendete Daten von den Drittseiten falsch dargestellt worden seien. Nasdaq arbeite mit den Drittanbietern zusammen, um das Problem zu beheben. Ein Google-Sprecher bestätigte den Fehler, man arbeite an einer Lösung und werde die Daten in Kürze bereinigen.

Zwar kam es zu kurzen Tumulten in den Handelssälen, stärkere Marktreaktionen aufgrund des Datenfehlers wurden an den asiatischen Börsen aber nicht verzeichnet. Die US-Börsen sind heute aufgrund des Nationalfeiertags geschlossen. Der Fehler blieb regional beschränkt, in Deutschland zeigten die Finanzinformationsdienste am Dienstagmorgen keine falschen Anteilspreise an.