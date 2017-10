FrankfurtDie Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt trotz der Rekordjagd in den USA und Asien gedämpft. Banken und Broker sehen den Dax zu Handelsstart am Donnerstag kaum verändert. Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent höher bei knapp 12.971 Punkten geschlossen.

Mit Spannung werden Börsianer verfolgen, wie es in der Krise um Katalonien weitergeht. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte den Ball zuletzt zurück ins Feld der katalanischen Regionalregierung gespielt.