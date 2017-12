Am Freitag schloss der Index noch gut 1,3 Prozent im Minus bei 12.861 Punkten – und verbuchte eine negative Wochenbilanz. Auf die Stimmung drückte vor allem der starke Euro, der die europäischen und deutschen Ware weniger wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt macht. Der Kurs der Gemeinschaftswährung war am Freitag auf über 1,19 Dollar gestiegen. Am Montag hat sich der Euro wiederum etwas verbilligt. Zuletzt notierte die Währung bei 1,865 Dollar.

FrankfurtAm Montag sieht es so aus, als würden die Anleger die Verluste aus der Vorwoche wieder glattbügeln wollen. Die Hoffnungen auf einen Wachstumsschub in den USA könnten dem Leitindex Börsianern zufolge Auftrieb geben. Am Wochenende hatte der Senat Steuersenkungen gebilligt, ein zentrales Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax gut 1,3 Prozent höher bei 13.036 Punkten.

Eher negative Impulse kamen am Morgen aus dem Ausland: Der japanische Aktienmarkt hat am Montag Verluste verzeichnet. In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,5 Prozent auf 22.707 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3306 Punkte. Dagegen hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste größtenteils wettgemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,4 Prozent tiefer. Der S&P 500 fiel um 0,2 Prozent.

Außer auf die US-Steuerreform richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Auftragseingänge der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Bestellungen für langlebige US-Güter auf dem Terminplan.

Im Verlauf der Woche stehen außerdem einige Konjunkturdaten auf dem Programm. So wird am Dienstag die US-Handelsbilanz für Oktober veröffentlicht, am Dienstag die Verbraucherpreise für November. Am Donnerstag folgen Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.

Auf der Firmenseite sind die Termine dagegen eher rar gesät. Am Dienstag lädt die Deutsche Bank zum Kapitalmarkttag, am Dienstag Pro Sieben Sat 1. Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht Steinhoff am Mittwoch.