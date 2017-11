FrankfurtSo, wie die zurückliegende Woche für den Deutschen Aktienindex endete, so wird es wohl in der neuen Woche weitergehen – eher schleppend. Der Dax wird nach Einschätzung von Experten am Montag eine Verschnaufpause einlegen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der deutsche Leitindex am frühen Montagmorgen bei 13.123 Zählern. Das entspricht in etwa dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, als der Dax bei 13.127 Punkten aus dem Handel gegangen war.

„Einigen Investoren scheint aufgefallen zu sein, dass der Aktienmarkt mit dem jüngsten Anstieg für die Jahresendrally zu früh dran gewesen ist“, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. Innerhalb weniger Tage war der Dax in der vergangenen Woche um rund 700 Punkte auf ein Rekordhoch von 13.525 Zähler marschiert, bevor er am vergangenen Freitag ein Tagestief von 13.111 Zählern erreichte.