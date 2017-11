FrankfurtAm Dienstag hatte der deutsche Leitindex Dax 0,8 Prozent höher bei 13.167 Zählern geschlossen. Erneut blendeten die Anleger die Unsicherheit über die Regierungsbildung in Berlin aus.

An diesem Mittwoch könnte die US-Geldpolitik in den Fokus rücken. Zum einen steht am Nachmittag (16.00 Uhr MEZ) die Statistik zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für November an. Zum anderen veröffentlicht die Fed am Abend nach Handelsschluss in Europa das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses. Ende Oktober hatten die Notenbanker die Leitzinsen unverändert, die Tür für eine weitere Erhöhung noch in diesem Jahr aber weiter offen gelassen.