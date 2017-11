Nach dem Scheitern der Gespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen lehnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Neuwahlen ab und erinnerte die Parteien an ihre Verantwortung.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent und der Nasdaq 0,1 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 22.416 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3404 Punkte.