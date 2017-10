Neben der Bilanzsaison richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf Katalonien. Am Vormittag läuft ein Ultimatum der Zentralregierung in Madrid aus, sich eindeutig zu den Abspaltungsplänen zu äußern. Sollte die Frist ohne Reaktion verstreichen oder die Regionalregierung die Unabhängigkeit proklamieren, droht Katalonien die Zwangsverwaltung.

FrankfurtAm Mittwoch hatte der deutsche Leitindex noch 0,4 Prozent höher bei 13.043 Punkten geschlossen – so hoch wie noch nie. Damit liegt der Dax rund 1200 Prozent über dem Niveau von 1987, als am 19. Oktober die Wall Street den bis heute größten Kurseinbruch der Nachkriegsgeschichte erlebte.

An der Wall Street baute der Dow Jones am Mittwoch seine Kursgewinne nach Börsenschluss in Deutschland etwas aus und beendete die Sitzung 0,7 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert bei 6624,22 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.