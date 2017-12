Die Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

FrankfurtWar es das schon mit der Jahresendrally? Am Montag waren Europas Börsen noch kräftig durchgestartet, die jüngsten Gewinne sind aber weitgehend verpufft. Am Dienstag passierte unter dem Strich wenig, am Mittwoch gaben die großen Aktienindizes nach. Der Dax verlor gestern 1,1 Prozent auf 13 069 Punkte.

Auch vor dem Start in den Börsenhandel kommt vom Leitindex wenig Gegenwehr. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert das deutsche Börsenbarometer nur wenige Punkte oberhalb der gestrigen letzten Notierung.

In den vergangenen beiden Wochen haben die beiden Börsenbarometer nur noch wenig zugelegt, was angesichts eines Jahresplus von knapp 15 Prozent beim Dax und gut acht Prozent beim Euro Stoxx 50 verschmerzbar ist.