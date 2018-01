Mit der feiertäglichen Ruhe dürfte es in der ersten Januarwoche vorbei sein.

Ihre Aufmerksamkeit richten Investoren unter anderem auf die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Von Reuters befragte Analysten rechnen in beiden Fällen mit einem Wert auf dem Niveau des Vormonats. In den USA legen die Autobauer General Motors (GM) und Ford Umsatzzahlen vor.

DüsseldorfAnleger dürften es zum Start des Börsenjahres 2018 ruhig angehen lassen. Am Freitag hatte der Dax 0,5 Prozent im Minus bei 12.917,64 Punkten geschlossen.

An der Wall Street waren die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent und der Nasdaq 0,7 Prozent tiefer. Der S&P 500 fiel ebenfalls um 0,5 Prozent.