Auf Konjunkturseite könnten für Anleger zudem Exportdaten aus Deutschland und China sowie die Industrieproduktion in Großbritannien und Frankreich von Interesse sein.

Zudem dürften Anleger mit Spannung verfolgen, ob es Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen gibt. Die britische Premierministerin Theresa May wollte noch am Freitagmorgen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker darüber beraten. Das Treffen war für 07.00 Uhr (MEZ) geplant. Der EU-Kommission zufolge könnte es kurz darauf eine Pressekonferenz geben.

An der Wall Street hatten sich die wichtigen US-Indizes nach Börsenschluss in Europa kaum vom Fleck bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 24.211 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 stieg ebenfalls um 0,3 Prozent, der Technologieindex Nasdaq um 0,5 Prozent.

In Tokio zog der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag um 1,4 Prozent auf 22.811 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3287 Punkte.

Der Kurs des Euro knüpfte im frühen Handel an seine Verluste vom Vorabend an. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1761 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit gut zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1786 Dollar festgesetzt.