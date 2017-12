Die Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

FrankfurtDie Sorge vor einem Scheitern der US-Steuerreform auf der Zielgeraden macht Anleger in Deutschland vorsichtig. Bereits in den USA und Asien gerieten die Kurse deswegen unter Druck. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokern tiefer starten. Am Donnerstag hatte er knapp ein halbes Prozent auf 13.068,08 Punkte verloren.

Generell dürfte es am Freitag zu mehr Schwankungen kommen als sonst, denn es ist Hexensabbat an den Börsen. An diesem Tag, den es vier Mal im Jahr gibt, verfallen Optionen und Futures auf den Dax sowie Optionspapiere auf einzelne Aktien. „Heute dürfte einer der umsatzstärksten Tage des gesamten Börsenjahres werden. Größere Kursbewegungen sind jederzeit möglich“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.