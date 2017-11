Bild vergrößern Die Rally an den Märkten geht weiter. dpa Bild:

Wegen guter Unternehmenszahlen in ganz Europa legte der Dax am Mittwoch abermals zu und erreichte am Vormittag eine neue Bestmarke. Die Papiere der Telekom gaben nach Gerüchten über Probleme bei der Sprintfusion nach.