Frankfurt



Der Dax setzt seine Rekordjagd am Freitag fort. Nach Berechnungen von Banken und Brokern wird er höher in den Handel starten und sich seinem bisherigen Höchststand von 13.488 Punkten nähern. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach vier Schlussrekorden in Folge 0,2 Prozent auf 13.440,93 Zähler verloren.