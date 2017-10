FrankfurtNur wenig Kauflust ließen die Anleger am gestrigen Montag erkennen. Der deutsche Leitindex pendelte am Montag um die 13 000 Punkte und ging kaum verändert bei 13 003 Punkten aus dem Handel. Die vorbörslichen Indikatoren signaliseren aber leicht fallenden Kurse. Gegen 7.30 Uhr notiert der Dax bei 12.984 Zählern – und damit 19 Punkte unterhalb des Vortagesschlusses.

Die Vorgaben aus Übersee: Die Wall Street hat am Montag nach anfänglichen Rekordständen ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt. Am besten hielt sich noch der Dow Jones Industrial: Nach einem freundlichen Start behauptete sich der US-Leitindex noch geraume Zeit in positivem Terrain. Zum Schluss stand aber ein Minus von 0,2 Prozent auf 23 273 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P-500-Index verabschiedete sich am Montag 0,4 Prozent tiefer bei 2564 Punkten aus dem Handel. An der Technologiebörse Nasdaq rutschte der Composite-Index um 0,6 Prozent auf 6586 Zähler ab.