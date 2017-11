FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt dürfte weiter auf der Stelle treten. Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er ebenfalls fast unverändert bei 13.061 Punkten geschlossen.

Ihr Augenmerk richten Anleger unter anderem auf die europäischen Inflationsdaten. In den USA stehen zudem die Konsumausgaben auf der Agenda. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse über Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Thema an den Finanzmärkten ist zudem das Opec-Treffen in Wien. Dabei steuern die großen Ölnationen auf eine Verlängerung der Förderbremse zu.