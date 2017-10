Auf der Agenda stehen sonst recht wenig Termine, denn erst am Donnerstag beginnt in den USA die Berichtssaison zum dritten Quartal. In Deutschland endet die Zeichnungsfrist für Voltabox, der Batteriesystem-Anbieter will am 13. Oktober an die Börse gehen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas ausgeweitet. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer bei 22.761 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq verloren je 0,2 Prozent.