FrankfurtMit Rückenwind von der Wall Street dürfte der Dax nach Berechnungen von Banken seine 13.000-Punkte-Marke am Dienstag verteidigen. Im vorbörslichen Handel notierte er minimal im Plus. Am Montag hatte er 0,5 Prozent auf 13.000,20 Zähler verloren. Wegen des starken Euro und der Verunsicherung über die politische Entwicklung in Berlin hatten einige Anleger am Nachmittag Kasse gemacht.

Mit Spannung dürften Investoren auf die Anhörung des künftigen Chefs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell vor dem Bankausschuss des US-Senats blicken. Da die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben, gilt eine Bestätigung Powells als wahrscheinlich. Anleger erhoffen sich von seinen Aussagen Hinweise auf die Geldpolitik der Fed 2018. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger auch das am Nachmittag (MEZ) erwartete Verbrauchervertrauen für November nach Lesart des Wirtschaftsverbandes Conference Board abklopfen.