FrankfurtAm Donnerstag schloss der deutsche Leitindex 0,1 Prozent höher bei 12.982,89 Zählern, nachdem er erstmals die historische Marke von 13.000 Punkten kurz überwunden hatte. Einen genauen Blick dürften Anleger heute am Nachmittag auf die US-Verbraucherpreise werfen. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie schnell die US-Notenbank Fed die Leitzinsen erhöht. Die Erzeugerpreise waren am Donnerstag in der Kernrate höher als erwartet ausgefallen und hatten damit die Spekulationen über Zinserhöhungen angeheizt. Der Euro schwächte sich daraufhin leicht ab, am Freitag notierte er 0,2 Prozent fester bei 1,1849 Dollar.

Auf der Unternehmensseite feiert Voltabox am Parkett in Frankfurt Premiere: Mit einem Ausgabekurs von 24 Euro geht der Batteriesystem-Anbieter an die Börse. An der Wall Street legen die US-Kreditinstitute Bank of America und Wells Fargo im Tagesverlaufe ihre Quartalszahlen vor.