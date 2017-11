FrankfurtDer Dax dürfte am Donnerstag Analysten zufolge schwächer starten, Schuld ist der starke Euro. Am Mittwoch verlor der deutsche Leitindex 1,2 Prozent auf 13.015 Punkte. Spekulationen, die US-Notenbank könnte die Zinsen doch nicht so kräftig anheben wie ursprünglich gedacht, drückten den US-Dollar. Das wiederum trieb die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1838 Dollar.

Einer der größten Märkte in Asien - die Börse in Tokio - bleibt am Donnerstag geschlossen. Auch die Wall Street in New York wird wegen des Feiertags Thanksgiving nicht öffnen. Am Mittwoch hatten die US-Börsen uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 23.526 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2597 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 6867 Punkte.