FrankfurtBelastet von einer schwächeren Wall Street dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Nikolaustag weiter abwärtsgehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der deutsche Leitindex am frühen Mittwochmorgen bei 12.932 Punkten – und damit unter der Marke von 13.000 Zählern. Am Dienstag hatte er 0,1 Prozent im Minus bei 13.049 Punkten geschlossen.

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die mit Spannung erwarteten offiziellen Zahlen am Freitag. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes hat großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Darüber hinaus stehen die Auftragseingänge für die deutsche Industrie auf dem Terminplan.