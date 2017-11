FrankfurtNach der feiertagsbedingten Pause hat der Dax am gestrigen Mittwoch seine Rekordfahrt beschleunigt. Obwohl wegen des Allerheiligen-Feiertages in einigen deutschen Bundesländern - darunter Bayern und Nordrhein-Westfalen - viele Anleger fehlten, schnellte der deutsche Leitindex bei hohem Umsatz um 1,8 Prozent in die Höhe auf 13.465 Punkte und schloss damit so hoch wie noch nie seiner fast 30-jährigen Geschichte. Es war der vierte Schlussrekord in Folge.

In den heutigen Handelstag dürfte der deutsche Leitindex zunächst aber schwächer starten. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert das Börsenbarometer bei 13.449 Zählern und damit 16 Punkte unterhalb des gestrigen Schlussstandes.