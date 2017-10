DüsseldorfDie Aktienmärkte eilen von einem Allzeithoch zum nächsten. „Aktuell scheint es mehr die Regel denn die Ausnahme zu sein, dass jede Woche ein neues Allzeithoch an den Märken markiert wird“, sagt Michael Bissinger, Analyst bei der DZ Bank. In der abgelaufenen Woche konnte der Dax die 13.100-Punkte-Marke knacken und der amerikanische Dow Jones erzielte in acht aufeinanderfolgenden Tagen ein neues Allzeithoch. „Die Stimmung an den Aktienmärkten ist außergewöhnlich gut, von den geopolitischen Krisen ist in den Kursen nichts zu sehen“, so Bissinger.

Auch in der kommenden Woche können Börsianer Experten zufolge wohl dies- und jenseits des Atlantiks mit neuen Rekorden rechnen. „Viel spricht dafür, dass die kriechende Aktienrally erst einmal anhält“, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Auch Tine Choi ist überzeugt: „An den Arbeitsmärkten geht es aufwärts, der private Konsum ist robust, und die Unternehmensinvestitionen steigen“, sagt die Chef-Anlagestrategin der Danske Bank. „Ein globaler Aufschwung in Kombination mit einer niedrigen Inflation bedeutet, dass sich die Wirtschaft in einem sogenannten 'Goldlöckchen-Szenario' befindet – ein für Anleger ideales Umfeld.“