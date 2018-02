Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag wieder zulegen können. Knapp eine Stunde nach dem Handelsbeginn gewann der Dax 2,02 Prozent auf 12.351,91 Punkte.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex noch mehr als 1 Prozent verloren und die zweite Woche in Folge mit herben Kursabschlägen beendet, was den niedrigsten Stand seit Anfang September bedeutete. Von seinem Rekordhoch im Januar aus hat er bis zu knapp 11 Prozent eingebüßt - im Sog der starken Verluste in den USA, die die Börsen weltweit abrutschen ließen.