Ähnliche Klagen hat die Umwelthilfe auch in 15 anderen großen Städten angestrengt, darunter München und Frankfurt. Was hat das alles mit der Börse zu tun?

Weltweit investierte die deutsche Autoindustrie zuletzt fast 39 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). Im Deutschland sind es knapp 22 Milliarden Euro, was mehr als ein Drittel der gesamten Ausgaben der heimischen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung entspricht. Mehr als 110.000 Mitarbeiter sind in den Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Von den weltweit 3000 Patenten zum autonomen Fahren entfallen etwa 58 Prozent auf deutsche Firmen.

Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert: 2016 waren es gut 4,4 Millionen. Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen summierten sich 2016 auf mehr als 228 Milliarden Euro. Das entspricht fast einem Fünftel der gesamten deutschen Exporten. Ein Großteil des Auslandsumsatzes wird in den EU-Ländern erwirtschaftet.

Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Indirekt sind es viel mehr, da für die Fahrzeugfertigung viele Teile, Komponenten und Rohstoffe zugekauft werden - etwa in der chemischen Industrie, der Textilindustrie, bei Maschinenbauern sowie in der Elektro-, Stahl- und Aluminiumindustrie. Auch Autohändler, Werkstätten und Tankstellen sowie weitere Dienstleister - etwa Versicherer - sind von der Autokonjunktur abhängig.

Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes. Mittelständisch geprägte Zulieferer sind für den Großteil der Wertschöpfung - etwa 70 Prozent - verantwortlich. Insgesamt werden mehr als 1300 Unternehmen der Branche zugerechnet.

Erst der Skandal um manipulierte Abgaswerte, dann der Kartellverdacht gegen BMW, Daimler, Volkswagen und Co. Es drohen Strafzahlungen und Schadenersatz - und das in einer Zeit, in der die deutschen Autobauer durch neue Konkurrenten wie den Elektroauto-Hersteller Tesla oder Trends wie dem autonomen Fahren ohnehin vor großen Herausforderungen steht. Ein Überblick, wie wichtig die Autobranche für Deutschland ist.

Es handelt sich um die Baumot Group, die Anlagen zur Abgasreinigung von Autos baut. Derzeit liefert die Baumot-Tochter Twintec vorwiegend für große Fahrzeuge wie Lkw, Busse oder Bagger. Die Reinigungsgeräte in der Größe einer Coladose können aber auch nachträglich in kleinere Autos eingebaut werden, also in Pkw. Laut einem externen Sprecher des Unternehmens soll die Nachmontage allein mit gängigen Ersatzteilen der betroffenen Automarken und Modelle möglich sein und könnte in Kfz-Werkstätten um die Ecke erledigt werden. Kosten pro Fahrzeug: 1500 Euro.

Das klingt besonders interessant, denn die Stuttgarter Richter haben den Plan von Politik und Autoindustrie abgeschmettert, wonach die Abgaswerte durch eine überarbeitete Motorsoftware verbessert werden sollten. Softwareupdates aber reichen laut Landgericht Stuttgart nicht, um die Grenzwerte einzuhalten.

Aus Sicht der Umwelthilfe könne dagegen das von Baumot angebotene BNOx genannte Nachrüstsystem Dieselautos so sauber machen, dass sie in die Sperrzonen der Innenstädte fahren dürften.