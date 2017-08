Party des Hedgefondsmanagers Brett Barna, Sommer 2016, Long Island, New York. Am Ende demolierten die Gäste die angemietete Villa, Barna wurde gefeuert.

Die milliardenschweren Superstars der Hedgefonds-Branche können an die Erfolge der Finanzkrise nicht mehr anknüpfen. Anleger vertrauen ihr Geld lieber Computer-Nerds an als partywütigen Bankertypen.

Die 18 Tennisplätze des Fisher-Island-Clubs vor der Küste Miamis sind perfekt abgeschirmt. Die Luxusanlage ist nur per Boot zu erreichen. Bepflanzte Zäune schützen vor neugierigen Blicken. Hier prügelt Bill Ackman, Hedgefondsgründer, Milliardär und früheres Tennisass, Bälle übers Netz, um seinen Frust abzubauen. Vier Milliarden Dollar hat er mit einer Wette auf die kanadische Pharmaaktie Valeant versenkt. „Ein riesiger Fehler“, hat er in einem Brief an die Investoren seines Hedgefonds Pershing Square gestanden. Das Doppel mit Wells-Fargo-Manager Walter Dolhare läuft auch mies, 1:6 und 1:6 gegen zwei europäische Banker. Nach der Niederlage stöhnt Ackman: „Meine Karriere geht den Bach runter.“ Dem Ego schmerzt es, finanziell wird er es verkraften: Ackman besitzt privat noch 1,4 Milliarden Dollar. Er gehört zur Kaste der Börsengurus, denen vermögende Privatanleger und milliardenschwere Pensionsfonds ihr Geld anvertrauen. Weltweit verwalten Hedgefonds 3,1 Billionen Dollar in rund 9700 Fonds.

Ackman und Kollegen sind durch Börsenwetten unfassbar reich geworden. Die Milliardärsliste des „Forbes“-Magazins listet 40 Hedgefondsmanager auf, die über eine Milliarde Dollar besitzen. Die 25 Topverdiener in der Hedgefondsindustrie haben im vergangenen Jahr insgesamt elf Milliarden Dollar eingesackt. Doch Anleger bezweifeln zunehmend, ob gerade die alten Stars der Branche ihr Geld noch wert sind.

Flüchtiges Kapital Anders als die bisweilen zum Understatement neigenden Banker haben viele Hedgefondsmanager kein Problem damit, ihr Geld zu zeigen. Villa in den Hamptons, Yacht auf den Bahamas – überall, wo es etwas zu feiern gibt, lassen es die Superinvestoren krachen. Solange es für die Geldgeber läuft, akzeptieren diese Extravaganzen und astronomische Gehälter. Versenken die Manager Milliarden, wie zuletzt Ackman, ziehen sie ihr Geld schnell ab.

Magere Rendite der Milliardäre: Die 20 wichtigsten Hedgefondsmanager und ihre Bilanz Platz 1: Ray Dalio Fondsmanager Ray Dalio Privates Vermögen 14,3 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Bridgewater Verwaltetes Vermögen 117,8 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 4,3 Wertzuwachs seit Auflage 49,4 Milliarden Dollar Aufgelegt 1975 Nach Wertzuwachs seit Auflage; **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent Quelle: Edmond de Rothschild Cap. Hold., Bloomberg

Platz 2: George Soros Fondsmanager George Soros Privates Vermögen 24,4 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Soros Fund M. Verwaltetes Vermögen 28 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** -3,4 Wertzuwachs seit Auflage 41,8 Milliarden Dollar Aufgelegt 1973 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 3: David Shaw Fondsmanager David Shaw Privates Vermögen 4,8 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft DE Shaw Verwaltetes Vermögen 27 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 4,7 Wertzuwachs seit Auflage 25,3 Milliarden Dollar Aufgelegt 1988 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 4: Seth Klarman Fondsmanager Seth Klarman Privates Vermögen 1,6 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Baupost Verwaltetes Vermögen 31 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 8,7 Wertzuwachs seit Auflage 25,3 Milliarden Dollar Aufgelegt 1983 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 5: Ken Griffin Fondsmanager Ken Griffin Privates Vermögen 6 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Citadel Verwaltetes Vermögen 24,1 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 4,1 Wertzuwachs seit Auflage 25,2 Milliarden Dollar Aufgelegt 1990 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 6: David Tepper Fondsmanager David Tepper Privates Vermögen 9,9 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Appaloosa Verwaltetes Vermögen 15,8 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 4,6 Wertzuwachs seit Auflage 23,5 Milliarden Dollar Aufgelegt 1993 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 7: Daniel Och Fondsmanager David Tepper Privates Vermögen 2,8 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Och Ziff Verwaltetes Vermögen 33,5 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 3,4 Wertzuwachs seit Auflage 23,1 Milliarden Dollar Aufgelegt 1994 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 8: Steve Mandel Fondsmanager Steve Mandel Privates Vermögen 2,5 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Lone Pine Verwaltetes Vermögen 26,3 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** -0,4 Wertzuwachs seit Auflage 22,2 Milliarden Dollar Aufgelegt 1996 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 9: Andreas Halvorsen Fondsmanager Andreas Halvorsen Privates Vermögen 3,1 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Viking Verwaltetes Vermögen 27,8 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** -2,1 Wertzuwachs seit Auflage 22 Milliarden Dollar Aufgelegt 1999 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 10: Paul Singer Fondsmanager Paul Singer Privates Vermögen 2,4 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Elliott Associates Verwaltetes Vermögen 31,3 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 11,8 Wertzuwachs seit Auflage 21,8 Milliarden Dollar Aufgelegt 1977 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 11: Steve Cohen Fondsmanager Steve Cohen Privates Vermögen 12,1 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft SAC/Point 72 Verwaltetes Vermögen 11,1 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 0,9 Wertzuwachs seit Auflage 19,8 Milliarden Dollar Aufgelegt 1992 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 12: Tom Steyer Fondsmanager Tom Steyer Privates Vermögen 1,6 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Farallon Verwaltetes Vermögen 19,3 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 6,6 Wertzuwachs seit Auflage 18,9 Milliarden Dollar Aufgelegt 1987 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 13: John Paulson Fondsmanager John Paulson Privates Vermögen 6,6 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Paulson & Co. Verwaltetes Vermögen 9,8 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** -23,4 Wertzuwachs seit Auflage 18,4 Milliarden Dollar Aufgelegt 1994 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 14: Louis Moore Bacon Fondsmanager Louis Moore Bacon Privates Vermögen 1,8 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Moore Capital Verwaltetes Vermögen 13,6 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 3 Wertzuwachs seit Auflage 18,4 Milliarden Dollar Aufgelegt 1990 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 15: Alan Howard Fondsmanager Alan Howard Privates Vermögen 1,4 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Brevan Howard Verwaltetes Vermögen 16,7 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 3,1 Wertzuwachs seit Auflage 18,4 Milliarden Dollar Aufgelegt 2003 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 16: Israel Englander Fondsmanager Israel Englander Privates Vermögen 4,3 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Millennium Verwaltetes Vermögen 34,4 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 3,3 Wertzuwachs seit Auflage 18,2 Milliarden Dollar Aufgelegt 1989 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 17: Bruce Kovner Fondsmanager Bruce Kovner Privates Vermögen 3,4 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Caxton Associates Verwaltetes Vermögen 8 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 6,7 Wertzuwachs seit Auflage 15,7 Milliarden Dollar Aufgelegt 1983 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 18: Brian Higgins Fondsmanager Brian Higgins Privates Vermögen 1,6 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft King Street Capital Verwaltetes Vermögen 19 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 2,8 Wertzuwachs seit Auflage 14,6 Milliarden Dollar Aufgelegt 1995 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 19: Paul Tudor Jones Fondsmanager Paul Tudor Jones Privates Vermögen 3,1 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Tudor Asset Management Verwaltetes Vermögen 9,1 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 0 Wertzuwachs seit Auflage 13,5 Milliarden Dollar Aufgelegt 1986 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

Platz 20: David Siegel Fondsmanager David Siegel Privates Vermögen 3,5 Milliarden Dollar Investmentgesellschaft Two Sigma Verwaltetes Vermögen 32 Milliarden Dollar Wertentwicklung 2016** 3,6 Wertzuwachs seit Auflage 13,1 Milliarden Dollar Aufgelegt 2002 **Durchschnitt aller Fonds des Anbieters in Prozent

So wie bei David Einhorn, ebenfalls ein Star der Hedgefondsszene. Er hatte sich mit Wetten auf fallende Kurse bei Tesla und Amazon verhoben. Beide gehörten zu Einhorns „Bubble Basket“. Dumm nur, dass die Blase nicht platzte. Die Quittung waren minus 2,3 Prozent für den Fonds im ersten Halbjahr. Der Aktienindex S&P 500 hatte im gleichen Zeitraum 6,9 Prozent zugelegt. 400 Millionen Dollar zogen Anleger deshalb zur Jahresmitte aus Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ab. 2017 könnte das sechste Jahr in Folge sein, in dem Einhorn unterdurchschnittlich abschneidet. Einhorn setzt den Negativtrend der Hedgefondsbranche fort. 100 Milliarden Dollar an Anlegergeldern verlor die Branche 2016. Gelitten haben traditionelle Manager. Manager, die nach rein zahlengetriebenen („quantitativen“) Computermodellen anlegen, gewinnen Geld dazu. Die „Quants“, meist Mathematiker, Informatiker oder Physiker, hängen die klassischen Manager ab: Fünf der sechs größten Hedgefondsanbieter sind heute Quants, die sich nur noch auf ihre Algorithmen verlassen. Der größte, Bridgewater von Quant-Superstar Ray Dalio, managt 122 Milliarden Dollar.

Verzockt: David Einhorn, der auch als Poker-Profi mithalten könnte, verliert seine Wetten auf fallende Kurse bei Amazon und Tesla. Bild: REUTERS

Bartt Kellermann, Chef der New Yorker Hedgefondsberatung Global Capital Acquisition, kennt die Szene. Quants seien der Gegenentwurf zu den Partyboys: „Die feiern keine Orgien, sondern ernähren sich vegan und halten sich mit Yoga fit“, sagt er. Kellermann organisiert die Veranstaltung „Battle of the Quants“, zu der sich die Zahlenfreaks regelmäßig in den großen Finanzmetropolen treffen. „Selbst beim Get-together wird gefachsimpelt“, sagt Kellermann.