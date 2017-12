Bild vergrößern Das Unternehmen betreibt Bestell-Plattformen in 24 Ländern. dpa Bild:

Der Lieferdienst Delivery Hero will weiter wachsen und sammelt frisches Geld an der Börse. Dafür sollen bis zu 10,5 Millionen Papiere Interessenten in einem beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten werden.