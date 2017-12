Erstmals hat in den USA an einer Derivatebörse der Handel mit Bitcoin-Futures begonnen. Die Terminbörse Chicago Board Options Exchange (CBOE) eröffnete die Spekulation auf den Kurs der Digitalwährung am Sonntagabend (Ortszeit). Die Wertpapiere haben nichts mit Bitcoin selbst zu tun, sondern sollen den Preis der Währung an der Börse Gemini widerspiegeln, eine der größeren Börsen für Kryptowährung.

Seit Beginn des Jahres ist der Bitcoin-Preis rasant gestiegen. Während er zunächst noch unter 1000 Dollar lag, erreichte er der Bitcoin-Seite CoinDesk zufolge am 7. Dezember einen Rekordwert von 16 858 Dollar (etwas mehr als 14 000 Euro). Futures sind Terminkontrakte, bei denen sich Käufer und Verkäufer auf den Preis des Vertragsgegenstands zu einem bestimmten Punkt in der Zukunft einigen - daher der aus dem Englischen abgeleitete Name. Futures sind für fast alle Wertpapiere erhältlich, bekannt sind sie beim Handel mit Rohstoffen wie Weizen, Soja, Gold, Öl und Kakao.