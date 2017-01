Deutsche-Bank-Chef John Cryan hatte indes noch im September in einem Brief an die Mitarbeiter versichert, die Deutsche Asset Management bleibe ein essenzieller Bestandteil des Geschäftsmodells. Analysten taxieren die Sparte auf rund acht Milliarden Euro - etwa ein Drittel des aktuellen Börsenwertes der gesamten Deutschen Bank. Selbst ein Teilverkauf würde die Kapitaldecke der Deutschen Bank aufpolstern. Die Aktien der Deutschen Bank stiegen am Mittwochmorgen um rund zwei Prozent und zählten im Dax damit zu den Top-Favoriten. "Die Idee ist zwar nicht neu, scheint aber nun realistischer zu werden", sagte ein Händler.