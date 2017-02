DüsseldorfAls LSE und Deutsche Börse ihre Hochzeitspläne im Februar des vergangenen Jahres verkündeten, durften die Aktionäre noch träumen. Eine Megabörse, die New York Konkurrenz macht, sollte aus der Fusion der beiden Betreiber hervorgehen. Seit Sonntagabend steht fest: Die Traumhochzeit bleibt vorerst ein Traum. So teilte die London Stock Exchange (LSE) mit, dass sie die Fusion mit der Deutschen Börse für unwahrscheinlich halte. Man wolle die italienische Handelsplattform MTS nicht, wie von EU-Wettbewerbsaufsehern gefordert, verkaufen. Doch ohne den Verkauf wird die EU-Kommission wohl kaum grünes Licht für die Börsenhochzeit geben.

Wie es für die Holding-Aktie weitergeht, wird sich in den kommenden vier Wochen entscheiden. Die Investment-Relation-Abteilung der Deutschen Börse geht davon aus, dass die Aktien der Holding wieder in normale Deutsche-Börse-Anteilsscheine zurückgetauscht würden. Für die Aktionäre würden sich – wahrscheinlich – nur die Formalien ändern.

Die Geschäftszahlen sprechen für diese Einschätzung: Am 16. Februar präsentierte Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter die jüngste Bilanz des Börsenbetreibers. So wuchsen die Nettoerlöse 2016 um acht Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro, unterm Strich blieben 722 Millionen Euro. Davon profitieren auch die Aktionäre: Die Dividende soll für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 2,35 Euro pro Anteilsschein angehoben werden und steigt damit um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings gerieten die guten Zahlen angesichts der Fusionspläne in den Hintergrund: Die Debatte um den Standort der neuen Börse und die Ermittlungen gegen Kengeter wegen Insiderhandels stahlen ihnen die Show.

Für die LSE-Anleger dürfte es in den kommenden Wochen noch einmal spannend werden. Die Frage lautet hier, ob die Weigerung der LSE, die italienische Handelsplattform zu verkaufen, als kluger Schachzug im Brexit-Poker oder als taktischer Fehler gewertet wird. Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research glaubt, dass es ein Signal sei, „dass die LSE die Fusion nicht mehr will“. Diese Entscheidung passe zur Stimmung in Großbritannien. „Sie wollen sich von der EU nicht gängeln lassen.“ Längst ist die Börsenfusion ein Politikum. So hatten in der vergangenen Woche Abgeordnete in London Stimmung gegen den Deal gemacht. „Es geht um die Übernahme unserer Kronjuwelen“, wetterte Bill Cash, Abgeordneter der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May. Viele Politiker dürften mit der LSE-Entscheidung zufrieden sein. Fraglich ist, ob die Märkte den Selbstbestimmungsdrang der Börse belohnen werden.