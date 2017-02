Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse nimmt Vorstandschef Carsten Kengeter gegen Insiderhandels-Vorwürfe in Schutz. Das Gremium habe Kengeter auf einer außerordentlichen Sitzung "einstimmig sein volles Vertrauen" ausgesprochen, teilte der Börsenbetreiber am Dienstag mit. Dabei seien auch Experten zu Rate gezogen und die Abläufe vor der Ankündigung der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) nochmals analysiert worden.

Der Aufsichtsrat der Börse widersprach den Ermittlern: "Ergebnis der Prüfung war die übereinstimmende Erkenntnis, dass Fusionsverhandlungen mit der LSE im Jahr 2015 nicht stattgefunden haben", erklärte die Deutsche Börse. Die Ermittler hatten in der vergangenen Woche Kengeters Büro bei der Deutschen Börse und seine Wohnung in Frankfurt durchsucht.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen Deutsche-Börse-Chef Kengeter wegen Insiderhandels. Was hat er falsch gemacht, was bedeutet es für die Fusion mit der Londoner Börse? Die wichtigsten Antworten.

Die Zustimmung der EU und der hessischen Börsenaufsicht sind die größten verbliebenen Hürden für die deutsch-britische Börsenhochzeit. Um die Bedenken der EU-Wettbewerbshüter zu mildern, hatten die Unternehmen der EU bereits vor einiger Zeit den Verkauf von Clearnet angeboten. Sie soll – im Falle einer Fusion – für 510 Millionen Euro an die in Paris beheimatete Mehrländerbörse Euronext gehen. Die EU hat die Frist, bis zu der sie final über den gut 25 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss entscheiden will, zuletzt bis zum 13. März verlängert.

Die Hausdurchsuchung in der Deutschen Börse dauert mehreren Insidern zufolge anders als bislang bekannt weiter an.

Durchsuchung in der Deutschen Börse dauert an

Anschließend müsste noch die hessische Börsenaufsicht grünes Licht geben. Die Behörde sieht es Insidern zufolge aber kritisch, dass die Holdinggesellschaft der Mega-Börse nach derzeitigen Plänen in London angesiedelt werden soll. Die Finanzaufsicht BaFin und mehrere deutsche Politiker fordern gerade angesichts des Brexit-Votums, dass der Sitz der Mega-Börse in die EU verlegt wird. "Auch die Beteiligten in London müssten aus meiner Sicht erkennen, dass es keine gute Idee wäre, an den Plänen in ihrer ursprünglichen Form festzuhalten", sagte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer Ende vergangener Woche im Reuters-Interview.