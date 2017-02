Ob bei dem Aktienkauf alles mit rechten Dingen zugegangen ist, nehmen auch die Wertpapieraufseher der BaFin unter die Lupe. Sie habe die Untersuchung aber noch nicht abgeschlossen, die sie in solchen Fällen regelmäßig betreibt, sagte eine Sprecherin der Bonner Behörde. "So einfach ist die Angelegenheit nicht", hieß es in Aufsichtskreisen. Auslöser der Ermittlungen waren vielmehr Strafanzeigen gegen Kengeter, eine davon anonym, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Diese befasst sich bereits seit Februar 2016 mit dem Verdacht.

Die LSE will sich von den Ermittlungen gegen Kengeter nicht von dem Fusionsplan abbringen lassen. Die Londoner Börse begrüße die Rückendeckung Fabers für den Deutsche-Börse-Chef. "Wir freuen uns, weiter an der Vollendung der vorgeschlagenen Fusion zu arbeiten", sagte ein LSE-Sprecher. Die beiden Börsenbetreiber haben dabei aber noch hohe regulatorische Hürden zu überwinden, von der EU-Kommission bis zur hessischen Börsenaufsicht. Ein Knackpunkt ist, wo die fusionierte Börse ihren Sitz haben soll - zumal nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Deutsche-Börse -Aktie gab am Donnerstag 1,2 Prozent nach, LSE verloren 0,8 Prozent.