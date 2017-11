FrankfurtDie Atmosphäre ist wie auf einem Klassentreffen. Viele alte Bekannte sind am Montag an der Frankfurter Wertpapierbörse zusammengekommen, um den Geburtstag von Xetra zu feiern. Sie alle waren vor 20 Jahren beteiligt, als die Deutsche Börse mit ihrem ersten vollelektronischen Handelssystem an den Start ging: Karsten Hiestermann von der hessischen Börsenaufsicht; Heinz-Jürgen Schäfer, der einst für die Dresdner Bank arbeitete und Vorsitzender im Arbeitskreis Aktien war; und Susanne Klöß, die damals für Anderson Consulting tätig war und heute im Vorstand der Postbank sitzt.

Wenn Klöß an damals zurückdenkt, funkeln ihre Augen. „Es war eine absolute Aufbruchsstimmung. Ehrlich gesagt waren wir damals ein FinTech“, erzählt sie. „Als wir gestartet sind, wussten wir nicht so ganz genau, wie wir zum Ziel kommen. Aber wir waren alle miteinander nicht mehr aufzuhalten. Wir wollten was Vernünftiges, Gutes, für den Marktplatz hinstellen.“ Ihr persönliches Motto seit dieser Zeit: „Geht nicht, gibt’s nicht.“