FrankfurtDie Deutsche Börse bekommt die Beruhigung im Aktienhandel nach dem Brexit-Referendum zu spüren. Der Umsatz an den Kassamärkten sei im abgelaufenen Jahr um 16 Prozent auf 1,38 Billionen Euro gefallen, teilte Deutschlands größter Börsenbetreiber am Montag mit. 2015 hatte der Konzern noch von extrem hohen Ausschlägen an den Märkten profitiert - unter anderem wegen Sorgen vor einem schwächeren Wachstum in China und dem VW -Abgasskandal. Im abgelaufenen Jahr ging es dagegen - trotz politischer Großereignisse wie dem Brexit und der US-Wahl - vergleichsweise ruhig zu.