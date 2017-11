HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer wird neuer Boss der Deutschen Börse. Der Aufsichtsrat des Frankfurter Börsenbetreibers berief den 57-Jährigen am Donnerstag zum 1. Januar für zunächst drei Jahre als Nachfolger des zum Jahresende ausscheidenden Carsten Kengeter, der über eine Insiderhandels-Affäre gestolpert war. Der ehemalige Investmentbanker Weimer führt derzeit die Münchener Tochter der italienischen Großbank UniCredit seit 2009. Sein Vertrag war erst in diesem Jahr bis Ende 2020 verlängert worden.

An der Spitze der HypoVereinsbank - einst zweitgrößtes deutsche Geldhaus - hatte Weimer in den vergangenen acht Jahren einen schwierigen Job. Und immer stand er dabei im Schatten der Mailänder Konzernzentrale, die ihre Auslandstöchter am engen Zügel führt.