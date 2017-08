Doch der Reihe nach: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Carsten Kengeter als Chef der Börse Insiderhandel vorgeworfen, weil er am 14. Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro Aktien der Börse gekauft hat, obwohl er bereits über die Fusion mit der Börse London Stock Exchange (LSE) verhandelt haben soll. Eine Beteiligung Kengeters an der Börse wünschte sich einer, der ihn für ein großes Wachstumsprojekt geholt hat: Aufsichtsratschef Joachim Faber. Investmentbanker Kengeter sollte die Börse aus Jahren des Siechtums führen, an die Spitze der Welt. Als neuer Börsenchef sollte er eng mit dem Unternehmen verbunden sein. Als Dank für sein Engagement sollte er für jede mit eigenem Geld gekaufte Aktie eine weitere virtuelle Aktie dazubekommen, wenn gewisse Vorgaben eintreffen. Die Zahlen der Börse müssten stark wachsen, ein Aktienindex steigen. Faber wollte, dass Kengeter nicht mit hohen Boni weglaufen könnte, ohne selber Wert geschaffen zu haben.

Nun wirft die Staatsanwaltschaft Kengeter Insiderhandel vor. In einem Brief an die Börse heißt es, Kengeter habe „unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere“ erworben. Dem Schreiben der Behörde zufolge habe Kengeter mit „bedingtem Vorsatz“ gehandelt, da er als „Verhandlungsführer“ der Börse „um das Entstehen einer Insiderinformation bei Fortgang der Gespräche“ nach dem 3. Dezember 2015 gewusst habe. An diesem Tag hatte sich Faber mit dem LSE-Chairman, Donald Brydon, in London getroffen. Bei den Gesprächen sollen die beiden bereits festgezurrt haben, dass der Sitz der zusammengeschlossenen Börse in UK sein solle. So lesen es die Ermittler Recherchen der WirtschaftsWoche zufolge aus einem englischsprachigen Protokoll des Gespräches.