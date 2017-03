Bild vergrößern Die europäische Gemeinschaftswährung legte am Morgen zu und liegt nun bei 1,0770 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs vor dem vergangenen Wochenende auf 1,0737 Dollar fesegelegt. Reuters Bild:

Am Montag hat der Euro an Wert zulegen können. In Deutschland stiegen die Produzentenpreise im Februar so stark wie in in den vergangenen sechs Jahren nicht und das Treffen der G20-Gruppe bringt Verunsicherungen.