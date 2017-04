FrankfurtDer Euro hat sich am Dienstag zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Größere Impulse blieben zunächst aus. Im Tagesverlauf könnten amerikanische Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und aus der Industrie für Kursbewegung sorgen.