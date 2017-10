Frankfurt/Main Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage erholt, ist aber weiterhin unter Druck. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1605 Dollar festgesetzt.