FrankfurtDer Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1408 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1417 (Mittwoch: 1,1449) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf werden neben Inflationszahlen aus Italien und der Euro-Handelsbilanz vor allem eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus der Anleger stehen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Einzelhandel, zur Industrieproduktion, zum Konsumklima, zu den Lagerbeständen und zur Inflation.