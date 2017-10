Bild vergrößern Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA konnten dem Dollar zuletzt keinen Auftrieb geben. dpa Bild:

Der Euro ist am Donnerstagmorgen ähnlich viel wert wie am Vorabend. Er liegt bei 1,1764 US-Dollar. Am Devisenmarkt fehlen die Impulse. In Asien sind zahlreiche Börsen wegen Feiertagen geschlossen.